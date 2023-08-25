В штаб-квартире ООН в Женеве разрешили проблему с безопасностью

В штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Женеве разрешили проблему с безопасностью, доступ в Дворец Наций снова открыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы информации отделения ООН в этом швейцарском городе Алессандру Веллуччи.

«Вопрос, касающийся Дворца Наций, теперь разрешен», — говорится в сообщении.

Велуччи отметила, что «все пункты доступа открыты».

В чем именно заключалась проблема, не раскрывается.

До этого Велуччи сообщила, что штаб-квартира Организации объединенных наций (ООН) в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности. Она отмечала, что данный вопрос активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть скоро разрешен.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Женеве — одно из четырех основных отделений ООН, помимо штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отделения в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения).

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