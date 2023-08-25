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Сын Дональда Трампа запустил продажу мерча с тюремным фото отца

Дональд Трамп-младший запустил продажу мерча с тюремной фотографией своего отца

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Rebecca Blackwell/AP

Сын Дональда Трампа сообщил в соцсети Х (экс-Twitter) о начале продажи мерчендайза с изображением тюремной фотографии своего отца.

Согласно сообщению Дональда Трампа-младшего, вся прибыль от продажи продукции в его интернет-магазине будет направлена «в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием».

«В отличие от многих, я не буду пытаться нажиться на этом, но сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь», — указал сын экс-президента США.

В интернет магазине Дональда Трампа-младшего представлены футболки, кружки и постеры с тюремной фотографией его отца.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста.

Позднее стало известно, что бывший американский президент покинул тюрьму, в которой он пробыл около 20 минут. Уточнялось, что он был отпущен под заранее согласованный залог в $200 тыс.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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