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Трамп стал первым президентом в американской истории с магшотом

Трамп стал первым президентом США, которого сфотографировали во время ареста

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Carlos Barria/Reuters

Американский экс-лидер Дональд Трамп стал первым за всю историю Соединенных Штатов президентом — бывшим или настоящим, — которого сфотографировали при аресте, так называемый его магшот распространил офис шерифа округа Фултон. Об этом сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на источники в команде бывшего главы государства заявляет, что Трамп специально решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе».

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста. Спустя порядка 20 минут экс-президент покинул учреждение и направился в аэропорт.

Перед вылетом из Атланты бывший американский президент заявлял, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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