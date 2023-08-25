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В США раскрыли последствия агрессивной политики властей Польши

Экс-разведчик США Риттер: агрессивная политика Варшавы будет иметь последствия

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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что агрессивная политика властей Польши наряду со слабой армией может привести к жертвам среди поляков и уничтожению городов. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.

По его мнению, Российская Федерация не угрожает Польше, как и Белоруссия. Он считает, что глупые действия могут привести к глупым результатам, которые обернутся «разрушенными польскими городами».

Он также призвал четко помнить о довольно слабом военном потенциале польской армии, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что руководство Польши мечтает создать империю, которая распространится на территории Украины и Белоруссии.

По его словам, он получил информацию из Польши о проводимых опросах в стране, согласно которым большинство поляков не хотят иметь ничего общего с конфликтом на Украине, при этом готовы посылать помощь. По мнению полковника в отставке, это большие изменения.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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