Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутся, она остается площадкой взаимодействия с Западом, несмотря на «перегретую конфронтационную атмосферу». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, в текущий момент в высшем руководстве страны нет дискуссий о выхода российской стороны из ОБСЕ.

«И процедур выхода из организации нет», — подчеркнул Лукашевич.

По его словам, уход России из ОБСЕ является «голубой мечтой» официального Киева.

«Они очень часто говорят в микрофон, что России не место в организации. Но нужно ли нам отдавать на «блюдечке с каемочкой» организацию, которую мы создавали, этой антироссийской шайке? Несмотря на перегретую конфронтационную атмосферу в ОБСЕ, эта организация остается площадкой нашего взаимодействия с альянсом западных стран», — подчеркнул постпред.

До этого министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе ожидает «разрушение», если в ней в 2024 году не будет председателя и консенсуса на данный счет.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».