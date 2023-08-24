Китай призвал не подливать масла в огонь конфликта на Украине

Международное сообщество должно искать мирное решение конфликта на Украине, считает постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает РИА Новости. По его словам, мир не должен способствовать эскалации ситуации.

«Международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив <…> создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы «подливать масла в огонь», — отметил Чжан Цзюнь.

Он добавил, что конфликт на Украине продемонстрировал бессмысленность деления на блоки в поисках безопасности. Чжан Цзюнь подчеркнул, что такой подход не поможет в урегулировании кризиса.

Ранее в Киеве признали, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров.