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Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи

Зеленский: Норвегия подготовила Украине новый пакет оборонной помощи

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого оборудования.

Украинский лидер заявил, что 24 августа он провел плодотворные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Он добавил, что Норвегия поддерживает авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения.

«Есть и новый оборонный пакет - это усиление ПВО и другое важное оборонное оборудование», - написал президент Украины.

Также он отметил, что Норвегия присоединилась к усилиям по реализации «формулы мира» Киева.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о подготовке нового пакета помощи Украине.

22 августа президент Украины провел переговоры с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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