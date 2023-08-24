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Бывший американский морпех считает, что Зеленский продает Украину

Экс-морпех Мэтью Хо: Зеленский отдает будущее Украины финансовым организациям

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина после окончания конфликта будет полностью зависеть от финансовой поддержки американских инвестиционных компаний. Такое мнение высказал бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В этих сделках, которые он [Зеленский] заключает, он отдает будущее Украины BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs», — сказал он.

Хо считает, что после завершения конфликта Украина, которая имеет проблемы с оттоком населения, разрушением инфраструктуры и минными полями, будет зависеть не только от НАТО, но и от Уолл-стрит. Речь идет об американских банках и финансовых организациях. Он отметил, что украинским властям придется отдать то, что сейчас они получают.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продает душу украинской нации и ее тело», потому что страна будет принадлежать другим.

Ранее в США призвали Белый дом сократить поддержку Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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