В Польше продолжают опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели Пригожина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЧВК «Вагнер» после возможной гибели ее основателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе все также или сильнее чем раньше представляет угрозы для граничащих с Россией и Белоруссией стран, передает РИА Новости.

Моравецкий не стал говорить журналистам, считает ли он произошедшую 23 августа авиакатастрофу случайностью, и отметил, что граждане Польши сами могут ответить себе на этот вопрос. Он также указал на то, что поляки должны оценить, представляет ли большую или меньшую угрозу ЧВК «Вагнер», часть бойцов которых находится в настоящее время в Белоруссии.

Польский премьер назвал вопрос о судьбе главы ЧВК риторическим и добавил, что «Вагнер» «еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией».

23 августа самолет Embraer Legacy, выполняя рейс Москва — Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области. Одним из его пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели Пригожина.