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В ЕС прокомментировали крушение самолета Пригожина

Стано: у ЕС нет достоверной информации по инциденту с самолетом Пригожина

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Виталий Шустров/РИА Новости

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что не располагает достоверной информацией по крушению самолета Евгения Пригожина. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает Reuters.

«Однако, как и много другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это», — отметил он.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительной информации, все они разбились.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

Крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет вести следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибул, до этого занимавшийся делом о гибели бывшего главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.

Ранее сообщалось, что пострадавших при взрыве в Махачкале доставят в Москву спецбортом.

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