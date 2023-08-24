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В Сирии несколько дней подряд идут акции протеста

Asharq Al Awsat: в 11 городах Сирии прошли акции протеста

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Shutterstock

В 11 городах на юге и востоке Сирии уже несколько дней подряд идут антиправительственные протесты, передает Asharq Al Awsat.

Сообщается, что демонстранты проводят акции ночью из страха перед возможным преследованием. По данным канала, 21 августа неизвестные открыли стрельбу по протестующим в городе Нава, а также в городе Тасил.

В рамках протестов на юге и востоке Сирии закрываются магазины и начинаются перебои в работе общественного транспорта. Также протестующие призывают к всеобщей забастовке и бойкоту работы государственных органов. Причиной протестов называют снижение курса местной валюты и ухудшение условий жизни.

До этого Минобороны Сирии обвинило Запад в желании разграбить Ближний Восток.

Ранее базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу.

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