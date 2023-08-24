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Зеленский провел встречу в Киеве с американскими сенаторами

Зеленский встретился в Киеве с делегацией американских сенаторов

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с американскими сенаторами. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

На встречу с Зеленским прибыли сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Элизабет Уоррен и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Украинский президент назвал проведенную беседу «важной». Речь, по его словам, шла о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы обороноспособности Украины.

Зеленский заявил, что он ценит двухпалатную и двухпартийную поддержку США Украины и выразил «искреннюю благодарность» американскому президенту Байдену, конгрессу, и «всему американскому народу» за оказываемую Киеву помощь.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак и президент Украины Владимир Зеленский договорились установить прямой канал связи и приступить к переговорам по вопросу об урегулировании российско-украинского конфликта. По словам Новак, она будет участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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