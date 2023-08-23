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Украина хочет денонсировать соглашение с РФ о реадмиссии

Кабмин Украины предлагает денонсировать соглашение с РФ о реадмиссии

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин страны зарегистрировал в парламенте законопроект о денонсации соглашения с правительством Российской Федерации о реадмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона «об остановке действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реадмиссии», — заявил Мельничук.

В публикации отмечается, что соглашение было подписано в 2012 году, его ратифицировали в 2013 году, чтобы укрепить сотрудничество между двумя государствами, в том числе в борьбе с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, БелоруссиейИраномСирией, а также о том, что Украина вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ. 

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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