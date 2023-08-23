Охрана БРИКС оставила Си Цзиньпина без помощников

Помощники председателя Китая Си Цзиньпина не смогли попасть в зал заседаний саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Охрана захлопнула двери в помещение прямо перед лицами дипломатов, передает РИА Новости.

Журналисты успели заснять курьезную ситуацию, которая произошла перед началом заседания глав стран — участниц организации. На записи видно, как китайский лидер невозмутимо проходит мимо охраны и входит в зал для конференций. При этом за ним следуют запоздавшие помощники, которым, однако, не дают попасть в помещение.

В результате между одним из дипломатов и охранником произошла потасовка. Представитель Пекина пытался протиснуться мимо сотрудника службы безопасности, но тот оттолкнул гостя и захлопнул дверь. При этом Си Цзиньпин обернулся на звуки борьбы, но после секундного замешательства продолжил путь внутрь зала.

22 августа в Йоханнесбурге стартовал трехдневный саммит стран БРИКС. Правительство ЮАР разослало приглашения лидерам стран — участниц, а также ряду других государств. Как позже сообщила пресс-служба Кремля, руководителям «пятерки» предстоит провести встречи с коллегами из более чем 50 стран.

Ранее Си Цзиньпин заявил о мрачной геополитической ситуации в мире.