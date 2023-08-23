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МИД Турции в четвертый раз вызвал датского дипломата из-за сожжения Корана

МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за акций по сожжению Корана

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Depositphotos

МИД Турции в четвертый раз за месяц вызвал дипломата из Дании из-за акций по сожжению Корана в Копенгагене, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое дипведомство.

По данным источника, временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД в связи с продолжающимся сожжением Корана перед посольством Турции в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран.

Ранее сообщалось, что организатор акций с сожжением Корана Салван Момика подал 12 новых заявок на проведение аналогичных мероприятий в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.

Новые заявки были поданы 21 августа, но пока еще не получили одобрения от властей. Полиция Стокгольма заявила, что будет разрешать публичные собрания в максимально возможном объеме, и в настоящее время заявления рассматриваются.

28 июня, с разрешения полиции, Салван Момика совершил акт сожжения страниц Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Он также провел подобные демонстрации у посольств Ирака и Ирана, а также у здания парламента. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании вражды.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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