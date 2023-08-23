США намерены отслеживать движение судов по всему миру

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США объявило о поиске подрядчика, который будет предоставлять информацию по международному движению судов, а также реестры их заходов в порты. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. По мнению авторов инициативы, это позволит выявлять «угрозы» нацбезопасности и внешней политике страны.

«Данные услуги необходимы, чтобы помочь Управлению по контролю за иностранными активами выполнять свою миссию по обеспечению применения экономических и торговых санкций сообразно внешней политике США и целям национальной безопасности в отношении заданных стран и режимов», — говорится в документе.

Подрядчик должен будет обеспечить «глобальный охват» в большинстве стран и регионов, включая Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и т.д.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Афины обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Молдавии Майей Санду возможность запуска альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

Ранее Украина призвала Болгарию помочь ей с альтернативным зерновым коридором.