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Посольство РФ заплатило налог на недвижимость в Финляндии

МИД: Посольство заплатило налог на недвижимость центра РФ в Хельсинки

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Посольство РФ заплатило налог на недвижимость Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Об этом пишет РБК со ссылкой на МИД РФ.

По информации издания, разрешение на оплату налога было официально получено посольством РФ от МИД Финляндии. По состоянию на 23 августа налог в размере €20 тыс. оплачен.

Отмечается, что в марте центр подавал заявку на ослабление санкций. В июне МИД Финляндии принял решение об ослаблении ограничений, которое также поддержал Евросоюз.

До этого власти города Турку в Финляндии запретили генконсульству Российской Федерации пользоваться коттеджем на острове Какскерра. Об этом сообщила мэр Минна Арве. В июне финский МИД уведомил временного поверенного в делах РФ о высылке девяти сотрудников посольства в Хельсинки.

Также президент Финляндии Саули Ниинистё сообщал, что власти Финляндии могут закрыть генконсульство в Турку в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылку финских дипломатов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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