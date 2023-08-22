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В Саудовской Аравии вводят китайский язык во всех школах

Минобразования Саудовской Аравии распорядилось ввести китайский язык в школах

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Министерство образования Саудовской Аравии поручило всем частным и государственным школам ввести программу изучения китайского языка, пишет газета Saudi Gazette.

В публикации говорится, что решение об этом было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.

Согласно директиве Министерства образования, под уроки китайского языка в школах отводится четвертое занятие каждого воскресенья и понедельника. Газета отмечает, что по всему королевству департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учащихся второго класса средних школ в рамках профильных занятий.

В августе министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что улучшение отношений Ирана и Саудовской Аравии откроет волну примирений на Ближнем Востоке.

Ранее в Китае понадеялись на саммит с участием РФ после встречи в Саудовской Аравии по Украине.

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