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Посольство РФ обвинило Париж в эскалации конфликта на Украине

Посольство РФ: поставками оружия Украине Франция содействует эскалации конфликта

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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Поставками оружия на Украину Париж лишь способствует эскалации конфликта. Такую позицию высказали в российском посольстве, передает ТАСС.

Более того, французские власти своими действиями показывают, что Париж вовлечен в конфликт, вопреки официальным заявлениям и «способствует не урегулированию, а эскалации ситуации».

Так в посольстве прокомментировали заявление украинского посла во Франции Вадима Омельченко о поставках Украине из Франции партии ракет большой дальности SCALP.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. В публикации Forbes отмечалось, что американские самолеты F-16 в качестве носителей еще не совместимы с британскими ракетами Storm Shadow или французскими ракетами SCALP, но они совместимы с ракетами JASSM. Поэтому, объединив возможности F-16 и JASSM, Киев может получить дополнительные возможности для нанесения ударов по Крыму.

До этого посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что поставки Данией истребителей F-16 на Украину приведут к эскалации конфликта. По его словам, страна стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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