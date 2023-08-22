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В Финляндии спрогнозировали дату переговоров России и Украины

Президент Финляндии Ниинистё предрек переговоры РФ и Украины в 2025 году

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Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что площадкой для переговоров России и Украины может стать ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во время председательства Хельсинки в 2025 году. Об этом он сообщил на выступлении перед послами финских дипмиссий. Слова Ниинистё приводит его официальный сайт.

«Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой», — заявил президент Финляндии.

Он выразил уверенность, что организация сможет поспособствовать формированию нового порядка безопасности в Европе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году. В настоящий момент ОБСЕ — единственная европейская организация по безопасности, объединяющая Россию, США и Украину.

3 апреля совет Госдумы принял решение о приостановке выплат взносов за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Ранее в РФ заявили, что не отдадут ОБСЕ «на откуп» Западу.

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