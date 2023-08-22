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Президент Венгрии встретилась на Украине с представителями венгерского меньшинства

Президент Венгрии Новак встретилась на Украине с венгерским меньшинством

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katalin.novak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президент Венгрии Каталин Новак посетила Закарпатскую область Украины, где встретилась с представителями проживающего там венгерского меньшинства. Фотографии со встречи с местными жителями в Берегово опубликованы в социальных сетях президента. Другие подробности встречи не приводятся.

Также Новак в рамках рабочего визита на Украину встретилась с руководством Закарпатской областной военной администрации и обсудила усиление межграничного сотрудничества. В том числе, речь шла о гуманитарной поддержке, помощи беженцам, организации отдыха для украинских детей на территории Венгрии, реализации экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

23 августа Новак должна встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, где пройдет третий форум «Крымской платформы».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддержит европейскую интеграцию Украины, пока она не решит проблему с правами национальных меньшинств в Закарпатье.

Ранее в венгерском правительстве заявили о неизменности позиции по Украине.

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