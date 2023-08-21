Депутат Миронов считает, что заявление Зеленского об обмене Белгорода показывает «оторванность от реальности»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО демонстрирует его оторванность от реальности. Об этом «Газете.Ru» заявил Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. По его словам, основная проблема заключается не во вступлении Украины в Альянс, а в сохранении самого государства.

«Данное заявление показывает, насколько Зеленский, а вместе с ним и аппарат генсека НАТО оторвались от реальности. Для них главный вопрос - войдет Украина в НАТО или нет. Но проблема на самом деле в сохранении самого государства Украина. Ведь именно стремление украинского руководства в НАТО и вмешательство Альянса приводит к развалу государственности», — сказал он.

По мнению Миронова, Украина уже не является самостоятельным государством, а вступление страны в Североатлантический альянс только усугубит ее положение.

«Украина уже сегодня не является самостоятельным государством и, если Запад прекратит финансирование, она рухнет. Это результат тех действий, на которую толкает ее Запад. Курс, который взяла эта страна, губителен для нее. И даже гипотетическое вступление Украины в НАТО не решит эту проблему, а только усугубит ее. Потому что конфликт на Донбассе изначально подпитывался и подпитывается странами НАТО, которые таким образом создают очаг напряженности возле границ России. В связи с этим хочу напомнить, что Россия неоднократно предупреждала, что попытки решить конфликт на Донбассе силой приведут к утрате украинской государственности. Собственно, именно это мы сейчас и наблюдаем», — пояснил он.

Накануне Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО. Он отметил, что Киев «готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО».

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.