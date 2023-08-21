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Эрдоган назвал неприемлемым военное вторжение в Нигер

Президент Турции Эрдоган: вторжение ЭКОВАС в Нигер дестабилизирует Африку

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Umit Bektas/Reuters

Потенциальная военная интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит TRT.

«Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведет к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки», — заявил Эрдоган.

Он уточнил, что Турция ведет переговоры по линии МИД по мирному урегулированию ситуации в стране.

26 июля нигерского президента Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы государства прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера еще рассматривают.

Ранее стало известно, что на военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

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