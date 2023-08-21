В Британии рассказали о поиске невоенных путей урегулирования конфликта на Украине

Западные страны ищут пути невоенного решения конфликта на Украине на фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления. Об этом написал британский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News.

«За кулисами западные лидеры уже ищут варианты», — заявил он.

Также Белл напомнил слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, который заявил, что Украине необходимо уступить территорию для достижения долгосрочного мира.

По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в людях и западной технике вынуждают партнеров Киева пересмотреть свою политику.

15 августа глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. На Украине раскритиковали подобные заявления. Позднее Йенсен выразил сожаление о том, что так высказался.

Ранее в МИД РФ предупредили о последствиях в случае вступления Украины в НАТО.