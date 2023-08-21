Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа вышли во второй тур выборов президента Эквадора

Во второй тур досрочных выборов президента Эквадора вышли Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа, сообщает ТАСС со ссылкой Национальный избирательный совет страны.

После обработки более половины протоколов за 45-летнюю Гонсалес, которая является кандидатом от левой коалиции «Гражданская революция» и пользуется поддержкой бывшего президента страны Рафаэля Корреа, проголосовали 33,25% избирателей. 35-летний сын одного самых богатых предпринимателей Эквадора Нобоа, представляющий левоцентристское движение «Национальное демократическое действие», набрал 24,15% голосов.

Принимавшие участие в выборах Кристиан Сурита и Ян Топич признали свое поражение и заявили, что не намерены оспаривать результаты голосования.

Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника был бы не менее 10%. Ввиду того, что этого не произошло, 15 октября в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Эквадора произошла хакерская атака. При этом утверждается, что не было нанесено ущерба подсчету голосов.

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о запрете политических партий в Афганистане.