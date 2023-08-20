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Захарова заявила о «передозировке» Зеленского

Захарова объяснила слова Зеленского о Белгороде и НАТО «передозировкой»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала для РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в Североатлантическом альянсе «передозировкой».

«Видимо, у него передозировка случилась», — сказала Захарова.

Несколько дней назад глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский ответил на вопрос о готовности обменять украинские территории на членство в НАТО. По его словам, Украина готова обменять на членство в НАТО Белгород.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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