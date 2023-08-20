МИД РФ назвал приоритетные задачи спецоперации на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Киева доказывают, что задача демилитаризации и денацификации Украины для России является приоритетной. Комментарий Захарово опубликован на официальном сайте министерства.

Захарова назвала руководство Украины «последышами гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича, так же как и их идеологических прародителей».

По ее словам, они стали орудием западной агрессии, «в погоне за мнимой «незалежностью» и «самостийностью» на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного «дранг нах остен».

«Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», — резюмировала Захарова.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся, однако будут проходить в новых территориальных реалиях.

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