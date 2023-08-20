Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ назвал приоритетные задачи спецоперации на Украине

МИД РФ: денацификация и демилитаризация Украины являются приоритетом РФ

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Киева доказывают, что задача демилитаризации и денацификации Украины для России является приоритетной. Комментарий Захарово опубликован на официальном сайте министерства.

Захарова назвала руководство Украины «последышами гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича, так же как и их идеологических прародителей».

По ее словам, они стали орудием западной агрессии, «в погоне за мнимой «незалежностью» и «самостийностью» на деле разрушают свою родину, превратив ее в плацдарм очередного тщетного «дранг нах остен».

«Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», — резюмировала Захарова.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся, однако будут проходить в новых территориальных реалиях.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях