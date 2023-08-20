Захарова заявила об отсутствии реакции на убийство Дугиной от международных организаций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия так и не услышала от международных организаций реакцию на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом (беззубый комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле с сожалением о смерти Ростислава Журавлева не в счет)», — сказано в заявлении Захаровой.

По словам представителя МИД РФ, в деятельности западных структур превалируют лицемерие и деление журналистов на плохих и хороших, своих и чужих.

До этого писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве.

Режиссер Эдуард Бояков в ходе литературно-музыкального фестиваля «Традиция» объявил, что в России будет учреждена премия имени Дугиной.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи убийцам Дугиной.