Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с NEWS.ru о том, что никакие запреты Украины не помогут ей вернуть или удержать решившие быть с Россией регионы. Так он отреагировал на идею запрета территориальных уступок РФ при урегулировании конфликта.

«Пусть запрещают все что угодно. Но в территориальных вопросах всегда две стороны: самоопределяющаяся и запрещающая. Если уже сейчас значительная часть Украины решила быть вместе с Россией и никакие решения Киева этому не помешают», — сказал Цеков.

По его словам, запрет не помешает и будущему самоопределению регионов Украины. Как указал сенатор, чем больше таких решений, тем выше вероятность продолжения распада Украины.

Ранее глава офиса генсека НАТО Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на территориальные уступки России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.