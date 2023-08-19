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Зеленский встретился с королем Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав принял чету Зеленских в Стокгольме

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Fabrizio Bensch/Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства выразил благодарность Швеции за всестороннюю поддержку Украины «в борьбе за независимость и территориальную целостность».

«Высоко ценим мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее», — написал Зеленский.

В субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Швеция намерена предоставить Украине €500 млн на восстановление.

19 августа пресс-секретарь президента Украины также заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически. По его словам, до предоставления самолетов остается три шага.

В субботу также сообщалось, что Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской находится с визитом в Швеции.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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