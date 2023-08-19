Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о допконтроле за средствами для Украины

Politico: в конгрессе могут запросить допконтроль за средствами для Киева

close
100%
Depositphotos

Республиканцы в конгрессе США в качестве одного из условий одобрения дополнительного финансирования Вооруженных сил Украины могут потребовать введения контроля за средствами, которые Соединенные Штаты выделяют Киеву. Об этом сообщает газета Politico, передает ТАСС.

Отмечается, что республиканцы в нижней палате конгресса «давно скептически настроены» по отношению к финансированию Украины. Белый дом и демократы в конгрессе считают, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы «успокоить крайне правых» конгрессменов, намерен настаивать на некотором сокращении запрашиваемых Байденом средств.

19 августа член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американские власти отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны.

До этого часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

18 августа член палаты представителей американского конгресса Эндрю Харрис признал крах украинского контрнаступления. Он также отмечал, что поддержит выделение финансовой помощи Украине при условии, что эти деньги пойдут на гуманитарные цели, а не на военные.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях