Вооруженные силы Украины не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного Управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель», — сказал он.

Джонсон также отметил, что склады с боеприпасами в странах Запада постепенно пустеют, а техники и танков украинской армии не хватает уже сейчас.

19 августа сообщалось, что призывы американских властей к ужесточению контроля над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями».

Накануне украинский лидер обсудил с министрами снабжение ВСУ западной техникой. По его словам, МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно.

17 августа премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».