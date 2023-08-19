Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал переговоры с несколькими странами по усилению украинского неба

Зеленский заявил о планах по усилению украинского неба для действий ВСУ на земле

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него запланированы переговоры «с несколькими государствами» по поводу укрепления украинского неба. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата и того, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро», — цитирует издание слова президента.

Зеленский прибыл с супругой в Стокгольм, где встретился с королем Карлом XVI и королевой Сильвией. Он сообщил в Telegram, что Швеция готовит 13-й пакет военной помощи Украине, который, в частности, будет включать боеприпасы для ПВО, запчасти для бронетехники и оборудование для разминирования. Все это, подчеркнул Зеленский, «придаст прочности Украине на поле боя».

В свою очередь премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция и Украина подписали документ о сотрудничестве по БМП CV-90.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях