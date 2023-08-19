Зеленский анонсировал переговоры с несколькими странами по усилению украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него запланированы переговоры «с несколькими государствами» по поводу укрепления украинского неба. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата и того, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро», — цитирует издание слова президента.

Зеленский прибыл с супругой в Стокгольм, где встретился с королем Карлом XVI и королевой Сильвией. Он сообщил в Telegram, что Швеция готовит 13-й пакет военной помощи Украине, который, в частности, будет включать боеприпасы для ПВО, запчасти для бронетехники и оборудование для разминирования. Все это, подчеркнул Зеленский, «придаст прочности Украине на поле боя».

В свою очередь премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция и Украина подписали документ о сотрудничестве по БМП CV-90.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.