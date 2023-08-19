Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Почти две трети немцев хотят ухода кабмина Шольца

Bild: более 60% немцев выступают за смену правительства в Германии

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Большинство жителей Германии недовольны действующим правительством во главе с канцлером Олафом Шольцем, пишет Bild. Согласно опросу INSA, 64% немцев поддерживают смену кабмина, а противоположной точки зрения придерживаются лишь 22% респондентов.

По исследованию, только 15% опрошенных считают, что текущая правящая коалиция Социал-демократической партии, «Зеленых» и Свободной демократической партии справляется со своей работой лучше, чем их предшественники. 28% респондентов уверены, что ничего не изменилось, а 49% довольны больше прошлым кабмином под управлением экс-канцлером Ангелой Меркель.

При этом фигура Шольца вызывает рекордно высокое недовольство у немцев. Так, по опросу, 70% респондентов негативно оценивают работу действующего канцлера, а обратную позицию занимают лишь 22%.

Ранее Шольца призвали уйти в отставку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях