Почти две трети немцев хотят ухода кабмина Шольца

Большинство жителей Германии недовольны действующим правительством во главе с канцлером Олафом Шольцем, пишет Bild. Согласно опросу INSA, 64% немцев поддерживают смену кабмина, а противоположной точки зрения придерживаются лишь 22% респондентов.

По исследованию, только 15% опрошенных считают, что текущая правящая коалиция Социал-демократической партии, «Зеленых» и Свободной демократической партии справляется со своей работой лучше, чем их предшественники. 28% респондентов уверены, что ничего не изменилось, а 49% довольны больше прошлым кабмином под управлением экс-канцлером Ангелой Меркель.

При этом фигура Шольца вызывает рекордно высокое недовольство у немцев. Так, по опросу, 70% респондентов негативно оценивают работу действующего канцлера, а обратную позицию занимают лишь 22%.

Ранее Шольца призвали уйти в отставку.