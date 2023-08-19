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В Совфеде ответили на слова Борреля о России

Сенатор Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после его слов о России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель стремится к ярким заявлениям, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на критику руководителя внешнеполитической службы Евросоюза в адрес России.

«Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой. Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато!» — написал Карасин.

Заявления Борреля о России появились 19 августа, его слова процитировала газета El Pais. Помимо сравнения российского государства с «бензоколонкой», он высказался и о Китае. По мнению Борреля, КНР в отличии от России является «настоящим геополитическим игроком».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой».

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