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В Польше раскрыли главную опасность отношений Варшавы и Киева

Публицист Важеха: связи с Украиной угрожают нацбезопасности Польши

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Czarek Sokolowski/AP

Отношения Варшавы и Киева ставят под угрозу национальную безопасность Польши. Такое мнение выразил польский публицист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X.

Он напомнил предвыборный лозунг PiS, правящей партии в Польши, о безопасном будущем поляков. Политолог счел этот девиз не очень показательным.

«Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства», — отметил публицист.

Накануне Важеха раскритиковал сравнивших Россию с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

19 августа стало известно, что Польша может отправить солдат на Украину для борьбы с Россией. По мнению обозревателя Myśl Polska Михаила Радзиковского, Варшава использует патриотический нарратив, но это не имеет ничего общего с национальными интересами страны.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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