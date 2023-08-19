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Власти Ирландии обвинили в нарушении нейтралитета из-за обучения ВСУ

Irish Times: ирландские депутаты раскритиковали планы властей по подготовке ВСУ

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Artur Widak/Global Look Press

Обучение украинских военнослужащих ирландскими инструкторами нарушит многолетнюю политику нейтралитета Ирландии. Об этом пишет газета The Irish Times, ссылаясь на мнение нескольких депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) республики.

«Предоставление базового обучения обращению с оружием украинским солдатам — это очевидное нарушение нейтралитета», — заявил депутат Пол Мерфи, представляющий оппозиционную партию «Люди важнее всего».

По его мнению, вместо того, чтобы участвовать в конфликте на Украине, ирландскому правительству стоит использовать свой голос на международной арене для продвижения мира.

Независимый парламентарий Ниса Хуриган сочла обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклонением от «обязательства по нейтралитету».

Накануне СМИ сообщили, что военные инструкторы Ирландии будут обучать солдат ВСУ в рамках EUMAM Ukraine (миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине).

В июне украинские военные под Донецком пожаловались ирландским журналистам на нехватку боеприпасов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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