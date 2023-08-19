Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал об отношении России к ядерной войне

Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

close
100%
Depositphotos

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Россия твердо привержена принципу недопустимости ядерной войны.

По словам Лаврова, в подобном конфликте нет побудителей.

«Наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана», — поделился Лавров.

До этого глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявлял о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове.

13 июля сообщалось, что твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» будет являться надежным средством сдерживания ядерной агрессии против КНДР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях