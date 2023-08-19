Лавров рассказал об отношении России к ядерной войне

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Россия твердо привержена принципу недопустимости ядерной войны.

По словам Лаврова, в подобном конфликте нет побудителей.

«Наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана», — поделился Лавров.

До этого глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявлял о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове.

13 июля сообщалось, что твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» будет являться надежным средством сдерживания ядерной агрессии против КНДР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.