Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что «формулу мира» Зеленского одобрили 63 страны

Глава офиса Зеленского заявил о поддержке формулы мира правительствами 63 стран

close
100%
РИА «Новости»

«Формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского к текущему моменту поддержали 63 страны. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

Чиновник подчеркнул, что число «присоединившихся» стран увеличивается каждую неделю. При этом 18 августа представители Киева обсудили с зарубежными коллегами план Зеленского и уделили внимание вопросам экологии, добавил Ермак.

«На сегодняшний день уже 63 страны [поддержали «формулу мира»]», — сказал он.

Также глава офиса украинского лидера рассказал, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву присоединились уже 25 стран. Документ был принят в рамках июльского саммита НАТО по инициативе Группы семи (G7).

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ходе консультаций с иностранными послами по «формуле мира».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях