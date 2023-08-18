На Украине заявили, что «формулу мира» Зеленского одобрили 63 страны

«Формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского к текущему моменту поддержали 63 страны. Такое заявление в эфире телеканала «Рада» сделал руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

Чиновник подчеркнул, что число «присоединившихся» стран увеличивается каждую неделю. При этом 18 августа представители Киева обсудили с зарубежными коллегами план Зеленского и уделили внимание вопросам экологии, добавил Ермак.

«На сегодняшний день уже 63 страны [поддержали «формулу мира»]», — сказал он.

Также глава офиса украинского лидера рассказал, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву присоединились уже 25 стран. Документ был принят в рамках июльского саммита НАТО по инициативе Группы семи (G7).

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ходе консультаций с иностранными послами по «формуле мира».