Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии приедут в Будапешт

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит президентов Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также экс-премьеров Чехии, Австрии и Словении в Будапешт на выходных, 19–20 августа. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, а также Туркмении», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По его информации, собравшиеся будут обсуждать энергетическую безопасность, специальную военную операцию России на Украине и борьбу с незаконной миграцией.

В июле российский вице-премьер Александр Новак заверил Сийярто, что Российская Федерация продолжит поставки энергоносителей в Венгрию.

До этого Сийярто говорил, что сейчас международная безопасность подвергается самой большой угрозе за последние 80 лет.

Ранее Словакия и Венгрия поспорили из-за конфликта на Украине.