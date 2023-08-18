Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры Азербайджана, Узбекистана и Киргизии приедут в Будапешт

Сийярто: главы Азербайджана, Узбекистана и Киргизии приедут в Венгрию в выходные

close
100%
Depositphotos

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит президентов Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также экс-премьеров Чехии, Австрии и Словении в Будапешт на выходных, 19–20 августа. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, а также Туркмении», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По его информации, собравшиеся будут обсуждать энергетическую безопасность, специальную военную операцию России на Украине и борьбу с незаконной миграцией.

В июле российский вице-премьер Александр Новак заверил Сийярто, что Российская Федерация продолжит поставки энергоносителей в Венгрию.

До этого Сийярто говорил, что сейчас международная безопасность подвергается самой большой угрозе за последние 80 лет.

Ранее Словакия и Венгрия поспорили из-за конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях