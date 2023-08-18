В Минобороны России заявили о возвращении НАТО к схемам холодной войны

Заместитель министра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин заявил, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Его словам II Международном антифашистском конгрессе в Минске передает ТАСС.

«На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией», — сказал Горемыкин.

Замминистра обороны РФ отметил, что в документах по итогам саммита НАТО Россия была названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса». По мнению Горемыкина, западные страны не готовы мириться с формированием многополярного мира и намерены «отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными».

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ также упомянул решение НАТО о развертывании в течение месяца при угрозе одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что его страна обеспечивает Российской Федерации надежный заслон от удара со стороны войск НАТО.

6 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, говорил о том, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.