Власти Сербии назвали Запад беспомощным перед РФ на Украине

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Запад будет пытаться «залатать дыры» в общем политическом фронте против РФ, так как бессилен победить ее на поле боя на Украине. Его слова передает госканал «Радио и телевидение Сербии».

«Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно — на поле боя не можете легко победить Россию», — сказал политик.

По словам Вучича, многие ожидали, что Украина с легкостью победит в конфликте с учетом регулярных отправок Киеву современного западного оружия, однако текущие события доказывают обратное.

«Не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может», — добавил сербский лидер.

До этого Вучич говорил, что ждет в августе 2023 года обострения внешнеполитического прессинга на страну с введением антироссийских санкций и попытки изоляции Белграда на мировой арене.

Ранее Вучич прокомментировал критику в свой адрес со стороны западных СМИ из-за его позиции по санкциям против России.