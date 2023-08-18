Кандидат в президенты США заявил, что страна исчезнет при конфликте с Россией и Китаем

В случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты исчезнут. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону для его Twitter-канала заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — сказал он.

По его словам, у Соединенных Штатов отсутствует защита от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу заявлял, что Россия и Китай поддерживают на высоком уровне контакты по военной линии. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что сотрудничество с Пекином идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

В этот же день Ли Шанфу говорил, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере не направлено против третьих государств.

16 июля сообщалось, что Россия и Китай провели в 2022 году рекордное число совместных учений. В Национальном университете обороны США заявили о шести совместных учениях, которые, считают аналитики, «имеют политическое значение».

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.