Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США заявил, что страна исчезнет при конфликте с Россией и Китаем

Рамасвами: США исчезнут, в случае конфликта с Россией и Китаем

close
100%
Marco Bello/Reuters

В случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты исчезнут. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону для его Twitter-канала заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — сказал он.

По его словам, у Соединенных Штатов отсутствует защита от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу заявлял, что Россия и Китай поддерживают на высоком уровне контакты по военной линии. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что сотрудничество с Пекином идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

В этот же день Ли Шанфу говорил, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере не направлено против третьих государств.

16 июля сообщалось, что Россия и Китай провели в 2022 году рекордное число совместных учений. В Национальном университете обороны США заявили о шести совместных учениях, которые, считают аналитики, «имеют политическое значение».

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях