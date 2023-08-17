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В МИД сообщили о необходимости отмены блокады Киево-Печерской лавры

МИД РФ: Россия требует от Украины отменить блокаду Киево-Печерской лавры

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РИА Новости

Россия потребовала отменить блокаду и прекратить издевательства в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме», — сказано в сообщении.

Министерство также обратилось к международным правозащитным организациям и судебным инстанциям.

17 августа адвокат Киево-Печерской лавры Никита Чекман заявлял, что монастырь обратился к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и нарушения конституционных прав монахов.

До этого украинская прокуратура запросила 60 дней домашнего ареста для настоятеля Киево-Печорской лавры митрополита Павла и попросила запретить ему записывать обращения в социальных сетях.

15 августа сообщалось, что сотрудники украинской полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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