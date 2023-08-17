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Лукашенко прокомментировал президентские выборы в Белоруссии в 2025 году

Лукашенко заявил, что не уверен в своем участии в президентских выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще не принял решения об участии в президентских выборах в 2025 году. Заявление было сделано им в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, которое было размещено в ее YouTube-канале.

«Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать», — объяснил он.

По словам Лукашенко, он будет принимать решение тогда, когда это вопрос станет актуальным.

До этого белорусский лидер заявил, что США тешат самолюбие Зеленского ради продолжения конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

22 марта политик обвинил оппозицию в подготовке «силовых действий» на территории республики в рамках выборов 2024 года. Речь идет об избирательной кампании в местные советы, а также парламент государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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