Столтенберг заявил, что нет причин менять ядерную политику НАТО из-за России

НАТО не зафиксировал никаких изменений в стратегических ядерных силах России, которые могли бы заставить руководство организации пересмотреть собственную политику в этом отношении. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

В четверг, 17 августа, глава военного блока провел конференцию в Норвегии. В ходе мероприятия он отметил, что в настоящее время у НАТО нет причин как-либо изменять свой ядерный потенциал и вносить корректировки в способы размещения соответствующих боеголовок.

«Пока мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны», — подчеркнул Столтенберг, имея в виду деятельность Москвы в данной сфере.

Ранее глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в организации, если откажется от части территорий в пользу России. Однако представитель Альянса не стал уточнять, о каких именно землях идет речь.

При этом слова Йенсена вызвали широкий резонанс на международной политической арене. В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал инициативу «странной» и воспринял ее как предложение «сознательно пойти на проигрыш демократии».

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов, в свою очередь, посчитал слова представителя НАТО «вбросом». Также чиновник задался вопросом, зачем подобное было сделано.

На этом фоне Йенсен признал, что его заявление было ошибкой. По мнению главы офиса генсека Альянса, ему не следовало преподносить свою идею «в таком формате».

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