Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США увидели риск столкновения России и НАТО из-за ситуации в Черном море

Politico: НАТО может организовать гуманитарный коридор для судов в Черном море

close
100%
Yoruk Isik/Reuters

Ситуация в Черном море с досмотром кораблей может привести к прямому конфликту России и НАТО. Подобное развитие событий рискует спровоцировать партнеров Украины вмешаться, пишет Politico со ссылкой на экс-адмирала США Джеймса Ставридиса.

«Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск перерастания в войну на море между НАТО и Российской Федерацией», — заявил Ставридис.

Он предположил, что в НАТО могли бы организовать гуманитарный коридор для судоходства. Североатлантический альянс мог бы защищать суда, следующие в Одессу и из нее, при помощи истребителей и военных кораблей, отметил экс-адмирал.

Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В министерстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачивания морского гуманитарного коридора.

13 августа экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Судно следовало под флагом Палау в украинский порт Измаил.

Ранее Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях