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Африканский союз сообщил об отказе применять силу против мятежников в Нигере

Le Monde: Совбез Африканского союза выступил против применения силы в Нигере

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AP

В Совете мира и безопасности Африканского союза заявили, что не будут применять силу против мятежников в Нигере. Об этом сообщает Le Monde.

«Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», — сказано в материале.

Один из дипломатов заявил изданию, что интервенция может привести к «бойне», из-за чего было принято соответствующее решение.

Кроме того, Совбез организации решил временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.

14 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявлял, что американские власти считают военную интервенцию в Нигер последним средством после всех предпринятых попыток дипломатического решения ситуации.

До этого мятежники в Нигере сообщали о готовности к переговорам с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

12 августа сообщалось, что ECOWAS может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

Ранее политолог указал на ослабление позиции Франции в Африке.

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