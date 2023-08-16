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Главный обвинитель по делу экс-президента Молдавии отозван из прокуратуры

Главный обвинитель по делу экс-президента Молдавии Додона отозван из прокуратуры

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Sputnik/РИА «Новости»

Главный обвинитель по делу экс-президента Молдавии Игоря Додона Петр Ярмалюк отозван из прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Адвокаты Додона неоднократно требовали отвода Ярмалюка, ссылаясь на его недостаточный опыт работы в системе.

«И.о. генпрокурора Ион Мунтяну, по согласованию с главой АП Вероникой Драгалин, отозвал указ о направлении на работу прокуроров, не соответствующих новым нормам», — заявили в ведомстве.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в настоящее время экономика государства находится в «летальной стадии». В своем Telegram-канале он отметил, что наблюдается рост лишь экспорта в СНГ, с которым не хочет сотрудничать нынешняя власть.

Он добавил, что при нынешнем руководстве Молдавия впервые перешагнула за 100 млрд леев (около $5,6 млрд) внутреннего долга, а внешний вырос с $2,5 млрд долларов до $3,4 млрд. Додон подчеркнул, что изменить ситуацию можно лишь сменив власть.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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