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Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов

Клишас: сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации атак дронов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сенаторы Совфеда разработали законопроект, запрещающий распространять в медиа и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, за исключением информации, публикуемой Министерство обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

По его словам, законопроектом предлагается запретить распространять материалы, имеющие данные о дислокации и передвижении ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, а также публикацию информации, которая позволяет установить факт поражения и повреждений.

Кроме того, предлагается запретить публиковать информацию о местах обстрелов и попаданий снарядов, использования оружия и средств ПВО, дронов и другой информации, которая позволяет идентифицировать место, тип и траекторию запуска.

16 августа член Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Киев активизировал попытки диверсионной и террористической деятельности на территории России, развязав тем самым войну беспилотников.

Ранее ВС РФ атаковали базы украинских морских беспилотников.

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